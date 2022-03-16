مطور عقاري: العاصمة الإدارية أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس بسام الفقي، المطور العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن مركز جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة المستثمرين الألمانيين الذين شاركوا في العديد من المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد قيامهم بالعديد من الدراسات التي أجريت من خلالهم.

المستثمرون الأجانب أجروا العديد من الدراسات

وأضاف «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستثمرين الأجانب أجروا العديد من الدراسات والأبحاث والتجارب قبل القدوم للاستثمار في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنهم خلصوا في نهاية الدراسات إلى أن منطقة العاصمة الإدارية مدينة واعدة وجاذبة للاستثمار وسوف توفر لهم أرباحا ومكاسب ومن ثم ستوفر لهم نجاحا كبيرا في الأعمال العقارية الخاصة بهم.

وأشار المطور العقاري إلى أن المستثمرين الأجانب خصوصاً المستثمرين الألمان الذين قرروا الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة استهدفوا القطاع العقاري الفندقي كأفضل وأكثر المشروعات الاستثمارية التي ستحقق الأرباح والمكاسب لهم، خاصة وأنهم يروا أنه الأفضل في الوقت الحالي للاستثمار سواء لهم أو للعملاء.

وأوضح «الفقي» أن عمليات إدارة وتشغيل الوحدات الفندقية في العاصمة الإدارية الجديدة تتم وفقاً لأحدث التقنيات العالمية وبشكل عالٍ من التقنية والمهارة لتكون مشابهة لنفس القطاع في الدول الكبرى، خاصة بعد جذب العديد من الخبرات الأجنبية لها من خلال الاستثمار في مصر والعمل على تنمية هذه المشروعات في الفترة الأخيرة وبكثافة.

ولفت «الفقي» إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضعت مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري ورسخت قدرة الحكومة المصرية على العمل المستديم الدائم بالتزامن مع تحقيق طفرات وإنجازات كبيرة في أوقات قياسية، لافتاً إلى أن تلك الأسباب ساهمت في خلق صورة ذهنية جيدة عن الاستثمار في مصر بشكل عام وفي العاصمة الإدارية بشكل خاص، ما لفت أنظار العالم كله لها للعمل بها لتحقيق مكاسب كبيرة.