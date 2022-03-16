ارتفاع أسعار «بيض المائدة» في روسيا وأوكرانيا بعد اندلاع الحرب

طالت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، العديد من القطاعات وعلى رأسها السلع الغذائية ووصلت حتى إلى بيض المائدة الذي سجل سعره على مدار الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا سواء في أوكرانيا أو روسيا التي بدأت العملية العسكرية ضد الأولى في 24 فبراير الماضي بدعوى حماية سكان إقليم دونباس، الانفصالي.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار كثير من السلع والمنتجات، خاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة وكذلك المعادن مثل الذهب والألومنيوم.

وزارة المالية الأوكرانية: ارتفاع أسعار البيض في محلات السوبر ماركت الكبيرة

وقال موقع «خفيليا»، الأوكراني، إنّ أسعار بيض المائدة في محلات السوبر ماركت الكبيرة، سجلت ارتفاعا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وبدأت أسعاره في التراجع بداية من أمس الأول، مقارنة بشهر فبراير.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية إنّ سعر 10 بيضات بلغت في فبراير، 40.29 هريفينا «عملة أوكرانيا»، وتراجع نسبيا سعر البيض أمس، حيث يمكن شراء 10 بيضات بسعر 39.80 هريفينا.

كما ذكرت أنه يمكن شراء 30 بيضة من نفس العلامة التجارية بتكلفة 117.80 هريفنيا، بينما في فبراير كانت تكلفة شراء 30 بيضة عند 119.10 هريفينا، وذكرت الوزارة أنه في المجمل ارتفع متوسط أسعار البيض خلال 2022.

ارتفاع أسعار بيض التفريخ في روسيا

في نفس السياق، نشر موقع «تتار إنفورم»، الروسي تقريرا بشأن ارتفاع أسعار البيض، خصوصا بيض التفريخ، فضلا عن ارتفاع أسعار العلف، وفقا لدائرة الإحصاء الفيدرالية الحكومية، حيث ينتج بيض المائدة بالكامل في روسيا، بينما يتم إنتاج بيض التفريخ في بلدان أخرى.

وذكر الموقع أن وزير الزارعة الروسي دميتري باتروشيف حذّر من أنّ ارتفاع أسعار بيض التفريخ، سيعني نقص في لحوم الدواجن، ما يعني بالضرورة ارتفاع أسعارها، ولفت الموقع إلى أن أسعار بيض التفريخ تضاعفت من 17 و16 روبل إلى 30 روبل.