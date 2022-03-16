«شعبة المخابز»: تدخل الدولة في سعر الرغيف الحر سيعمل على تثبيت الأسعار

توقَّع عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن يصل سعر رغيف الخبز الحر لـ 75 قرشًا ويكون وزنه 90 جرامًا، وذلك بعد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من زيادة سعر رغيف الخبز الحر، ووجَّه بعمل تسعير له، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالأسعار والمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

تدخل الدولة في سعر الرغيف الحر سيعمل على تثبيت الأسعار 4 أشهر

وأضاف «حماد»، أنه يُجرى حاليًا اجتماع بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمسؤولين عن المطاحن وغرف الحبوب، مؤكدًا أن تدخل الدولة في سعر الرغيف الحر سيعمل على تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن 4 أشهر، مما يؤدي إلى استقرار الأوضاع، فضلًا عن أنه سيكون هناك نظام جديد لتحديد سعر ووزن الرغيف الحر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتدخل في المشكلات التي تواجه المجتمع المصري ويحل الأزمة من جذورها.

الدقيق المدعم الذي تستورده الدولة متوافر منه مخزون حتى نهاية العام

وأشار رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه لكي يكون هناك تسعير جبري من الحكومة لسعر رغيف الخبز الحر ووزنه ومواصفاته، لا بد أن تسلم الحكومة القمح للمخابز، موضحًا أن الدقيق المدعم الذي تستورده الدولة متوافر منه مخزون حتى نهاية العام، «سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز ؟».