تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم وحافز القمح.. توجيهات رئاسية عاجلة

توجيهات رئاسية عاجلة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم وحافز القمح، جاءت خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه، كما وجّه مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز القمح الخاص بالتوريد الإضافي لسعر الأردب والإعلان عنه في أقرب وقت.

دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

ووجّه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن توفر وزارة التموين الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، وأن يتأكد مباحث ومفتشي التموين من التنفيذ.

تنويع مصادر توفير السلع لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجّه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر واطلع على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار.

وأكد المتحدث الرسمي، أنّه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجّه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر»، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.