رئيس شعبة المخابز: الدولة تتجه لتثبيت سعر الخبز الحر خلال الـ4 أشهر المقبلة

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يكون هناك تثبيت لسعر الخبز السياحي خلال الـ4 أشهر المقبلة، لافتا إلى أن الزيادات الخاصة بأردب القمح كانت متذبذبة، مؤكدا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتثبيت سعر الخبز يأتي لأن ليس كل المواطنين مستفيدين من البطاقات التموينية؛ لذا يتم تثبيت السعر من أجل مساعدة الطبقة المتوسطة على شراء الخبز، متابعا: «صاحب المخبز معذور عشان بياخد الخامة غالية، هو مش هيشتغل في الخسارة».

سعر الدقيق والزيادة الخاصة به

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سعر الدقيق كان يزيد قبل حرب روسيا وأكرانيا بـ50 جنيها وأحيانا 100 جنيه أسبوعيا ولكن حاليا أصبحت معدلات الزيادات أقل بعد تدخل الدولة ورقابتها على الأسواق.

اجتماع السيسي صباح اليوم

واجتمع صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

الحرب بين روسيا وأكرانيا

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا بدأت الحرب بينهما نهاية فبراير الماضي، ما أثر على أسعار القمح عالميا؛ لأنهما تعتبران من أكبر الدول المنتجة للقمح عالميا، وتستورد الدول العربية أغلب المنتجات منهما.