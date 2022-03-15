اجتماع مرتقب لـ«التموين» و«الغرف التجارية والصناعات» لبحث تسعير رغيف الخبز الحر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اجتماعًا مرتقبًا سيتم عقده في وزارة التموين مع اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل بحث التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تسعير سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم، بسبب ارتفاع سعره في الأسواق.

توجيهات بتسعير رغيف الخبز الحر

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية قرارات حول سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم، ويتم مناقشة عدد من الآليات والضوابط التي سيتم من خلاله إقرار تسعير الرغيف السياحي، وبحث ما إذا كان سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنه أم لا.

وعن نوعية الدقيق المستخرج الذي سيتم توفيره من مطاحن وزارة التموين إلى المخابز السياحية الحرة، أوضحت المصادر أنه حتى الآن غير معلوم ما إذا كان سيتم استخراج دقيق 76% أو 72% للمخابز الحرة، مقارنة بالدقيق 82% الذي تستخدمه المخابز البلدية التي تنتج رغيف العيش البلدي.

وعما سيتم بحثه حول تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، أكدت المصادر أنه حتى الآن غير واضح ما إذا كان سيتم وضع تسعيرة استرشادية، أم سيتم تحديد سعر ثبات للرغيف بناءً على وزنه، موضحًا أن وزارة التموين ستقر هذه الضوابط بعد تشاوراتها مع الجهات المختصة بعد توجيهات الرئيس السيسي.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة

* تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم.

- ضرورة تأكيد مباحث التموين من تنفيذ التسعيرة الجديدة.

- سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت.

- تتعاون القوات المسلحة مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

- توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.