شعبة المخابز: المخزون الاستراتيجي للقمح يخص الخبز المدعم وليس السياحي

قال عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض تسعيرة إجبارية على المخابز السياحيةـ صائب ويناسب الوقت الحالي، بعد أزمة القمح التي قد تحدث نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

المخزون الاستراتيجي من القمح يخص الخبز المدعم وليس السياحي

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع مساء اليوم الثلاثاء على فضائية «DMC »، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن رغيف الخبز السياحي ليس له تسعيرة محددة حتى الآن، مبينا أن المخزون الاستراتيجي للقمح خاص بالخبز المدعم وليس للرغيف السياحي؛ لأن أصحاب المطاحن هم المستوردون للقمح وهذا خارج عن سيطرة الدولة ونطاق الدولة.

اجتماعات مستمرة

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك اجتماعا بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وغرفة صناعة الحبوب من أجل تحديد آلية لجمع الحبوب وتوزيعها على المطاحن وتحديد سعر الرغيف السياحي وفق التسعيرة الجديدة التي ستعلنها وزارة التموين، متابعا: «عايز أطمن الناس إن في آلية مضبوطة هتتعمل بعد تدخل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

اجتماع السيسي صباح اليوم

واجتمع صباح اليوم الثلاثاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ من أجل متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.