بعد جنوح «إيفرجيفن» في المكسيك.. المصريون يسخرون من الواقعة: «منحوسة»

تفاعل المصريون مع خبر جنوح السفينة «إيفرجيفن»، في خليج «تشيسابيك»، الأمريكي، حيث أعادت الواقعة ذكرى جنوح نفس السفينة في قناة السويس المصرية، حيث سخر المصريون من الواقعة عندما استعاروا جملة «الرهوان عملها تاني» وهو الاسم الشهير في فيلم «عسل أسود» للفنان أحمد حلمي.

وبدأت القصة عندما قالت وسائل إعلام أمريكية إنّ سفينة حاويات مملوكة لشركة إيفرجيفن جنحت بالقرب من ميناء بالتيمور الأمريكي عند خليج تشيسابيك، ما تسبب في تعطل حركة الملاحة الدولية في المنطقة.

واقعة السفينة إيفرجيفن أعادت إلى المصريين ذكرى جنوحها في قناة السويس

الواقعة أعادت على الفور إلى إذهان المصريين ذكرى جنوحها في قناة السويس، حيث بات اسم السفينة تقريبا معروفا لكل المصريين، ليتفاعلوا مع الخبر على نطاق واسع بمجرد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب صاحب أحد الحسابات على «فيس بوك»: «هو الرهوان عملها تاني.. طيب».. وكانت هذه الجملة من أشهر الجمل التي ذكرت في فيلم عسل أسود عندما استأجر الفنان أحمد حلمي حصانا في منطقة الأهرامات، لكن الحصان لم يتحرك وعندما اتصل بصاحبه ردد تلك الجملة.

تخصص جنوح في أي مكان

وكتب صاحب أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي الشهير: «هي السفينة دي متخصصة في الجنوح في أي مكان».. ودوّن حساب آخر: «شكل الطاقم اللي عليها بيحب يريح أسبوعين تلاتة». وسخر أحد رواد الموقع: «نبعت لكم الرجالة والكراكة الصغيرة ولا هتعرفوا تطلعوها؟»، ودوّن حساب آخر: «حد يشوف لها الكراكة.. إيفرجيفن حبت الموضوع أوي بصوت هنيدي».

السفينة جنحت بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء بالتيمور

وقال مسؤولون أمريكيون إنّ السفينة جنحت بعد وقت قصير من تحركها من ميناء بالتيمور الأمريكي، حيث كانت في طريقها إلى «نوروفالك»، في ولاية فرجينيا.