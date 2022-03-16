حماية المستهلك: 1690 معرضا لـ«أهلا رمضان» وخصومات بـ1680 منفذا

قال المهندس أيمن حسام، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن من يحاولون العمل على احتكار السلع هم قلة لا تذكر من تجار مصر، والتجار الشرفاء تعاونوا مع الوزارات والجهاز لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

وأوضح «حسام» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة أهلا رمضان يتضمن 160 معرضا على مستوى الجمهورية وأكتر من 1680 سوبر ماركت، بخصومات تصل لـ15%، واكتر من 100 قافلة متحركة تجوب القرى والنجوع، لافتا إلى أن تاثير المبادرة كبير على اتاحة السلع في الظروف الراهنة.

المعارض قررت منع دخول السيارات ربع النقل لصالات العرض

وأشار «حسام» إلى أن إدارة المعارض قررت منع دخول السيارات ربع النقل المغلقة لصالات المعرض منعا لخروج بضائع بكميات كبيرة مبالغ بها، موضحا أن الأجهزة الرقابية تتولى مراقبة المخازن والأسواق والمعارض وحركة البيع والتداول، «لدينا أكثر من 3000 مفتش تمويني لمراقبة السلع والأسعار».

وأضاف «حسام» أن جهاز حماية المستهلك يراقب مبيعات صغار التجار للتأكد من عدم ممارسة أي عمليات احتكارية وتطبيق اليات ضبط الأسعار لمواجهة الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن هناك توجيهات بأن الدولة تتحمل العبء الأكبر في الأزمات ويتحمل المواطن أقل تكلفة، وأن أسعار الوقود ارتفعت عالميا للضعفين، ولم تتحرك الأسعار في مصر على المستهلك بالقدر الذي تحركت به عالميا.

يجب على المواطن أن يكتفى بحاجته فقط من السلع

وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن المجمعات الاستهلاكية تقدم المنتجات والسلع بالسعر العادل، ويجب على المواطن أن يكتفى بحاجته فقط من السلع دون تخزين فائق عن حاجته واستخدامه اليومي، مطالبا المواطن بأن يطالب بفاتورة ضريبية للسلعة التي يشتريها، وأن يبلغ جهاز حماية المستهلك عن أي مخازن في المناطق السكنية مشتبه بعدم ترخيصها.