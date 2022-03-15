اليوم افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية: الأرز بـ8 جنيهات

يفتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، ظهر اليوم الثلاثاء معرض «أهلاً رمضان»، والذي يُنظم بالتعاون مع الغرفة التجارية في منطقة أرض المعارض بجوار حديقة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إنهم انتهوا من استعدادات تنظيم المعرض، وتجهيزه بالمنتجات المختلفة الغذائية والسلع في غضون يومين.

تخفيضات تصل لـ25%

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التخفيضات تصل في المعرض إلى 25%، مقارنة بالأسعار في الأسواق، وهو ما يستهدفه المعرض لرفع العبء عن المواطنين البسطاء.

وأشار إلى أن المعرض راعى وجود أكثر من تاجر لبيع نفس السلع، ليحدث منافسة في الأسعار، تخدم المواطن في المحافظة، مؤكدًا أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية في المعرض

وكشف بعض التجار في المعرض أن الأسعار الموجودة ستنافس مثيلتها في الأسواق خاصة السلع الغذائية والتموينية، وأن سعر كيلو الأرز 8 جنيهات فقط، ويقل عن السعر الموجود في الأسواق بـ4 جنيهات.

وأكد التجار توافر السلع الغذائية والتموينية كافة، بمشاركة منافذ توزيع القوات المسلحة والشرطة والتجار المشاركين في الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

حملات على أسواق الإسماعيلية

وتستمر الحملات في محافظة الإسماعيلية بالمراكز والقرى؛ لمتابعة توافر السلع التموينية والغذائية في الأسواق بشكل مستمر، ومراقبة الأسعار.

وأكد اللواء شريف بشارة في تصريحات صحفية، أنه وجه بتحرير المحاضر والمخالفات للتجار المخالفين أو المحتكرين لأي سلع قد تؤدي إلى نقصها في الأسواق.