 محافظ الشرقية يتفقد المخابز وتجهيزات معرض «أهلا رمضان» بالقنايات

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة القنايات لمتابعة سير العمل بأحد مخابز المدينة، للتأكد من توافر حصة الدقيق وتقديم خبر جيد للمواطنين.

محافظ الشرقية يزور المخابز بمدينة القنايات

وراجع محافظ الشرقية وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، مؤكدًا أهمية إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين.

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان بالقنايات

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة القنايات تفقد معرض أهلاً رمضان لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، للتأكد من جاهزيته واستعداده لاستقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم الضرورية خلال الشهر الفضيل والتي تقدم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع رئاسة المدينة ومديرية التموين والجهات المعنية لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، مشددًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والألبان وياميش رمضان ومختلف السلع الغذائية.

وقال المحافظ إن إقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة تأتي تنفيذاً لخطة الدولة لمكافحة الغلاء، والتصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.