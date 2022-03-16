«تعمير سيناء»: الانتهاء من ثلاثة مشروعات في خليج العقبة بـ67 مليون جنيه

أعلن المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، الانتهاء من ثلاثة مشروعات في خليج العقبة وجاهزة للافتتاح، بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه.

وأضاف حامد، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ثقته الكاملة في الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود نصار؛ لكونه صاحب خبرات في هذا المجال بمحافظات مصر كافة، خاصة شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن جهاز تعمير سيناء نجح بالفعل في المهام التي أسندت إليه.

وأشار إلى أن جهاز التعمير نفذ عدة مشروعات من المقرر افتتاحها في العيد الـ33 لعودة طابا، ومشروعات سوف يجرى وضع حجر أساس لها في المدينة.

مشروعات خليج العقبة

أكد رئيس جهاز تعمير سيناء أن أهم المشروعات المنتهية في خليج العقبة، مشروع توصيل التيار الكهربائي من مدينة نويبع إلى وادي السعال، من خلال ربط السعال و9 تجمعات بدوية على الشبكة الموحدة لتكون الكهرباء متوافرة طوال اليوم، موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت نحو 45 مليون جنيه.

وقال إنه جرى توصيل التيار الكهربائي لمسافة 70 كيلومترا من محطة محولات نويبع وحتى السعال والوديان والتجمعات البدوية التابعة للمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس السيسي «حياة كريمة» لتوصيل المرافق والخدمات للمناطق المحرومة.

طرق ودار مناسبات

وأوضح «حامد» أن المشروع الثاني الذي جرى الانتهاء منه هو تطوير بعض الطرق الداخلية بمدينة دهب، بتكلفة إجمالية 19.5 مليون جنيه، مرحلة رابعة وهي عبارة عن طريق بطول 2 كيلو متر، وإنارة وبلدورات وحماية من السيول.

وفي شرم الشيخ نفذ جهاز التعمير مشروع دار مناسبات بمنطقة وادي مندر بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وهي مقامة على مساحة 325 مترا مربعا، وتتضمن مجلس ولاند سكيب، استراحة سكنية، دورة مياه، مطبخ.

وضع حجر أساس بيوت بدوية

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء إلى أنه من المقرر أن يقوم اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء خالد فودة محافظ جنوب وعدد من الوزراء بوضع حجر أساس 172 بيتًا بدويًا في مدينة طابا نهاية هذا الأسبوع.