تشمل 11 وظيفة.. باق 45 يوماً على ضريبة الـ9600 ريال على العمالة بالسعودية

يدخل قرار الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، حول فرض ضريبة جديدة على المواطنين والمقيمين في المملكة، وهي ضريبة العمالة المنزلية الفردية، حيز التنفيذ بدءا من مايو المقبل، وأثار القرار مخاوف عديدة لدى العمالة الوافدة على المملكة وبينها العمالة المصرية، وما إذا كانت الضريبة الجديدة ستمس رواتبهم التي تعاقدوا عليها أم لا.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الفئات المشمولة بالقرار السعودي وحجم الضريبة المفروضة.

ضريبة جديدة على المواطنين والمقيمين في السعودية

1- القرار سيطبق على العمالة الفردية المنزلية.

2- ستفرض الضريبة على المواطن السعودي والعاملين الوافدين للدولة.

3- وعلى السعوديين الذين يمتلكون أكثر من 4 عمال في المنزل.

4- سيخضع العاملون الوافدون إلى السعودية للضريبة، حال امتلاكهم أكثر من عاملين في المنزل.

حالات معينة سيتم استثنائها من الضريبة

5- سيتم استثناء عدة حالات من الضريبة وهي الحالات الإنسانية والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى عدد كبير من العمالة المنزلية.

6- تقدر الضريبة بـ9600 ريال سعودي، وتُفرض على صاحب العمل أو المنزل حال استقدامه 4 عاملين.

7- الفئات المشمولة بالقرار السعودي تشمل 11 وظيفة وهي: عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي.

8- سيتم تطبيق قرار الضريبة بداء من 22 مايو المقبل.

9- سيتم فرض الضريبة على كل عامل زائد عن الأعداد المحددة بشكل سنوي.