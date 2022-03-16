وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق منشأة وهمية دون تراخيص في قنا

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من «السيد عطا»، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون تراخيص من الجهات المعنية.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة باسم أكاديمية طيبة بشارع الميناء النهري في محافظة قنا، وتدّعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج في تخصصات «المساحة والخرائط – تكنولوجيا البترول والتعدين – الحاسبات ونظم المعلومات – إدارة الأعمال والمحاسبة – السياحة والفندقة – الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات»، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدّعي المنشأة كذبا حصولها على تأجيل الخدمة العسكرية للدارسين بها .

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ قنا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

الوزير يشيد بجهود لجنة الضبطية القضائية

وأشاد خالد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على تراخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي

وأكد المتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

كما أصدر وزير التعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل مع للوزارة.