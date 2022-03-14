حرب روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار الحديد والخردة عالميا.. البيليت يسجل 50 دولارا

أشعلت الحرب الروسية الأوكرانية أسعار مدخلات إنتاج الحديد وعلى رأسها البيليت وخردة الحديد والمكورات، خلال تعاملات اليوم للأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

ارتفاع أسعار الحديد

ووفقًا لأسعار أسواق الصلب العالمية فقد بلغت قيمة الزيادة في أسعار مربعات الصلب أو البيلت نحو 50 دولارًا في الطن، إذ سجل الحد الأقصى لسعر البيليت التركي 910 دولارات مقارنة بـ860 دولارًا في تعاملات الأسبوع الأول من مارس.

وشهدت أسعار البيليت ارتفاعات حادة عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ كان السعر يدور حول 710 دولارات قبل الحرب، وتعتبر أوكرانيا واحدة من كبار منتجي البيليت في العالم، وتسببت الحرب في توقف الإمدادات إلى الأسواق، ما جعل أغلب المستوردين يتدافعون على شراء البيليت التركي.

تصاعد أسعار الخردة

في حين بلغت أسعار خردة الحديد مستويات قياسية عالميا أيضا، إذ بلغت قيمة الزيادة في الطن نحو 22 دولارًا، ليسجل الطن 650 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بـ 628 دولارًا في الأسبوع الأول.

وكانت أسعار خام الحديد هي الأقل تأثرا بالحرب الحالية، نظرا لاعتماد المنتجين على مناجم الحديد في البرازيل وأستراليا، وسجل سعر طن الخام، أو مكورات الحديد، نحو 154 دولارًا، مقارنة بـ153 دولارًا للطن في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وسجلت أسعار حديد التسليح التركي زيادة حادة، بلغت قيمتها 65 دولارًا للطن، وذلك بعد توقف شحن الحديد ودخلاته من أوكرانيا وروسيا، نتيجة توقف حركة الشحن في البحر الأسود، وبلغ سعر حديد التسليح التركي 980 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بـ915 دولارًا للطن في الأسبوع الأول من الشهر.

وكانت مصادر أكدت لـ«الوطن» سعى العديد من مصانع درفلة الحديد لاستيراد البيليت من منافذ بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن بين البدائل التي تم اللجوء إليها بالفعل، الهند، إذ بدأ عدد من المنتجين التعاقد على كميات من البيليت الهندي خلال الفترة الماضية.