آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. بايدن يساعد كييف بــ13.6 مليار دولار

في تطور جديد ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مرسوما بمساعدات لأوكرانيا هي الأكبر على الإطلاق بقيمة 13.6 مليار دولار، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، التي وصفت المبلغ بالتمويل التاريخي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا أكثر من 186 مليون دولار كمساعدات إضافية لدعم اللاجئين الفارين من البلاد والنازحين داخل أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: جولة مفاوضات جديدة

ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لبحث الأزمة الراهنة، مشيرا إلى وجود تناقضات جوهرية في المحادثات بين الجانبين.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، في تغريدة على تويتر: «سنواصل غدا عملية تفاوض صعبة للغاية مع روسيا، وهناك تناقضات جوهرية، لكن هناك بالتأكيد مجال للتسوية»، حسب قوله.

وتتوافق هذه التصريحات، مع تصريحات شبيهة للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال فيها إن العمل بين وفدي المفاوضين من روسيا وأوكرانيا يسير بشكل صعب، لكن استمرار المفاوضات أمر إيجابي.

وكانت الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا؛ قد عقدت الإثنين، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار

وتضمنت آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا أيضا، إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري، الأربعاء، مباحثات في موسكو ثم يتوجه، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار المساعي وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: «سيتوجه وزير الخارجية التركي إلى موسكو ويجري غدا مباحثات في موسكو، ثم سيتوجه، الخميس المقبل إلى أوكرانيا، سيبحث تشاووش أوغلو مساعي وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأوكراني».