الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة: «ظاهرة واحدة» تؤثر على الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ انخفاض درجات الحرارة مستمر، إذ يكون الطقس في فترة النهار باردا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار، وتتحسن درجات الحرارة العظمى اليوم عن أمس، لكن الطقس سيظل باردا.

الصغرى بالقاهرة الكبرى تصل لـ9 و10 درجات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الطقس خلال ساعات الليل سيظل شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، وتصل الصغرى إلى 9 درجات و10 درجات على القاهرة الكبرى، إضافة إلى اعتدال سرعات الرياح، ما يزيد إحساسنا بتحسن الأحوال الجوية وإعتدال الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يكون بين 2 و3 أمتار

وأوضحت غانم، أنّ ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يتراوح بين 2 و3 متر، وبالتالي يكون مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية، كما أنّ فرص سقوط الأمطار ستتلاشى على أغلب مناطق الجمهورية، وتعود الظاهرة المؤثرة وهي الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

الحرارة تعاود الارتفاع من الخميس

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه بداية من غد الخميس، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، وفي الجمعة والسبت ستصل درجات الحرارة إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى، وتعتدل سرعات الرياح على مناطق الجمهورية كافة، وتكون الظاهرة المؤثرة فقط هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.