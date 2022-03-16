الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الباردة.. وتحذّر من انخفاض جديد في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد حاليا بجميع أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات في كل المدن والمحافظات.

استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، اليوم، أنّ درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري هي 16 مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة، ويسود طقس بارد خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد التي تسجل 17 درجة، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء التي تسجل 20 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط للرياح الشمالية الشرقية على سطح البحر الأحمر، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج بين 3 لـ4 أمتار، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، لذا الفرصة مهيأة لسقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 09

دمنهور 15 09

بلطيم 15 11

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 09

رأس سدر 18-11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20-12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 08

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 12

أبو سمبل 20 12

الوادي الجديد 19 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15