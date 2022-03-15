الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة الخميس المقبل.. ونشاط للرياح بهذه المناطق

تشهد كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام الحالية، طقسا باردا ما جعل المواطنين يتساءلون عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى؛ لتعلن هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؛ إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء.

موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من الخميس 17 مارس، ويكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية.

موعد عودة الشبورة المائية على الطرقات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الشبورة المائية في العودة مرة أخرى يوم الخميس لتكون في الفترة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولم تذكر هيئة الأرصاد الجوية في بيانها توقعات بسقوط أمطار حتى يوم السبت المقبل 18 مارس، ما يعني أن هناك انعداما في فرص سقوط الأمطار خلال تلك الفترة.