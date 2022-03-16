مايا مرسي: المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وصلت إلى 23 مليون مواطنة

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة رئيس الوفد المصري، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66): حول «تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية»، المنعقدة خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري.

مصر أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ

عبرت «مرسي» عن سعادتها بعودة اللجنة للانعقاد حضوريا، وتقدمت بالشكر لاختيار قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة كموضوع رئيسي لدورة هذا العام، مؤكدة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، إذ لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقا للإحصائيات، ما يأتي كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة، إدراكا لأهمية ذلك في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا، ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقبل أي شيء بما نص عليه الدستور المصري أن «لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية».

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وأوضحت أنه في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، فقد بادرت مصر إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد، وأنشأت مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة وترأسها سيدة، وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة، ووحدة لتكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة، كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية، وأطلقت مصر رؤيتها لعام 2030 التي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.

تخصيص 800 مليار جنيه في «حياة كريمة»

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الحكومة تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة، إذ تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة، وتم التوعية بالإدارة المستدامة للسيول، وأطلقت مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

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وأضافت: مؤخرا أطلقت الدولة برنامج «حياة كريمة» أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر والعالم وتمثل المرأة واحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية، كما يراعي هذا البرنامج الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليون مواطن، 50%؜ منهم من النساء، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة وتبلغ مخصصاته حوالي 2.9 مليار جنيه كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة إلى 23 مليون مواطنة.

الحكومة ملتزمة بمواجهة تغير المناخ

استعرضت «مرسي» الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، التي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي: العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة في مختلف المجالات، موجهة الدعوة إلى جميع الحضور في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.