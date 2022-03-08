مايا مرسي: «الفتاة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. وبلدها دايما جنبها»

أعلنت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إطلاق مبادرتين لتمكين الفتاة المصرية في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة «دوي»، وتعني الصوت المدوي والمسموع لتشجيع فتياتنا على الحكي والتعبير عن أرائهن وأحلامهن بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ومنظمة اليونسيف وبشراكة مع مختلف الوزارات».

«نورة» بنت الجمهورية الجديدة

وأضافت «مرسي»، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة بتشريف السيدة انتصار السيسي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة الثانية تحمل اسم «نورة» وهي بنت الجمهورية الجديدة وطاقة النور للفتاة المصرية حين تستكمل تعليمها وتثقل مهاراتها وتجد أبواب سوق العمل مفتوحة أمامها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبشراكة مع الكثير من الوزارات.

«مرسي»: البنت المصرية لازم تعرف أنها قوية وشجاعة

وتابعت: «البنت المصرية لازم تعرف أنها قوية وشجاعة ويعتمد عليها، ولازم نشجعها تختار حلمها وتسعى لتحقيقه، وأن تعليمها وأسرتها وعلمها هما الحياة، ونفهمها أن ربنا كرمها وحث على احترامها ونعلمها أنها حصن ودرع لبلادها وأنها أمن وأمان أسرتها ومتخافش من المستقبل لأنه هيكون أفضل، ولازم نعرفها أن المرأة المصرية أصبحت وزيرة ومحافظ وقاضية، ودخلت النيابة العامة، ومفيش حلم مستحيل عليها، وده عصرها الذهبي وبلدها دايما جنبها».