مايا مرسي لـ ممثلي 31 دولة: نحظى بمساندة برلمانية لإصدار قوانين تنصف المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برفقة وفد من ممثلي البرلمانيين من 31 دولة عربية وأسيوية وأفريقية، الذين يزورون مصر حالياً لحضور الاجتماع السنوى البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية.

بيت المرأة مصرية

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالضيوف في مصرو داخل المجلس القومي للمرأة الذي يعد «بيت المرأة مصرية»، مؤكدة أن مصر تحظى بقيادة سياسية واعية وداعمة ومساندة للمرأة المصرية، ووجهت التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الدعم غير المتناهي.

وأشادت رئيسة المجلس بالمساندة القوية من أعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية لخروج قوانين تنصف حقوق المرأة المصرية، خاصة من أعضاء البرلمان من الرجال لكي تحصل على الكوتة وتخصيص نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن الدستور المصري 2014 وتعديلاته فى 2019، أكد على مبادئ المواطنة وضمان الحقوق دون تمييز، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والقطع بأحقية المرأة فى تولى جميع المناصب دون تمييز، ورعاية وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة، والنساء الأشد احتياجاً ، كما أكد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.

برامج المجلس القومي للمرأة في المحافظات

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تشكيل المجلس القومي للمرأة وبرامجه وأنشطته بجميع محافظات الجمهورية، وقانون تنظيم عمله، واشارت الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة، وأكدت أنها منبثقة من رؤية مصر 2030، وتتضمن 4 محاور رئيسية هي محور التمكين الاجتماعي، التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، ومحور الحماية متقاطعين مع محور التوعية والتشريعات.

اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تبنت مؤخرًا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء بإستحداث أول وحدة مجمعة للحمايةِ من العنف ضد المرأة وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقي لتعزيزِ بيئة عمل آمنة للمرأة وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية ، وهناك مكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، مشيرة الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذى يضم شبكة داعمين قانونيين ويقدم خدمات دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية.

كفاح المرأة المصرية للحصول على 28% من مقاعد البرلمان

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الهادي القصبي حرصه على أن تتضمن جولات اعضاء المنتدى خلال زيارتهم مصر حاليا زيارة الى المجلس القومي للمرأة ، مؤكداً اعتزازه بالمجلس وبرئيسته الدكتورة مايا مرسي التى استطاعت أن تمثل السيدات المصريات بكفاءة عالية، وإحداث تغيير كبير، مشيرًا إلى قصة كفاح المرأة المصرية للحصول على نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان لتصل الى 28% وهى اعلى نسبة وصلت إليها، إضافة الى القوانين التى اقرها مجلس النواب والتى أحدثت طفرة في حقوق المرأة المصرية.

وشدد على أن مصر اصبحت دولة حقوقية تتحدث عن حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والشهداء والمسنين وغيرهم من فئات المجتمع ، والتى ترجمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الماضي .

وفي ختام اللقاء قدمت الدكتورة مايا مرسي درع المجلس للدكتور عبد الهادي القصبي تكريما لجهوده المتميزة في دعم تمكين المرأة داخل البرلمان.