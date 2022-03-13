مايا مرسي لمسؤولة أممية: الإرادة السياسية مؤمنة بتمكين المرأة

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر، الدكتورة سيما بحوس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والهيئة، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66).

وأكدت المسؤولة الأممية أن مصر من الدول المهمة في المنطقة العربية، مشيدة بجهود القاهرة لتمكين المرأة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصفت تلك الجهود بغير المسبوقة، مشددة على ترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع مصر على كافة المستويات، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الشراكة المثمرة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طوال السنوات الماضية في العمل على العديد من الملفات الهامة والحيوية التي تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات، والعديد من الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية.

وأكدت مرسي أن أساس تقدم ملف المرأة فى مصر هو الإرادة السياسية القوية المؤمنة بأهمية تمكين المرأة وحمايتها، مشيرة إلى استضافة مصر المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ(27 COP) وذلك نهاية العام الجارى.