سيدات غرفة الإسكندرية يحتفلن بـ50 علامة تجارية ببصمة نسائية

كشف المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة ريم صيام، ورعاية أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، عن احتفاله بـ50 علامة تجارية ببصمة نسائية، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام.

سيدات صنعن علامات تجارية بالأسواق المصرية

وأوضحت ريم صيام مؤسسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية، أن القائمة تشمل سيدات صنعن علامات تجارية بالأسواق المصرية على مدار أكثر من 50 عاما.

وأشارت في بيان، منذ قليل، إلى أن القائمة تم إعدادها بناءً على معايير محددة، فهن نساء صنعن لنفسهن هالة كبيرة من النجاح والتقدم، واستثمرن تحت مسميات تجارية بالاسواق المصرية منذ عقود قبل وجود الحملات التسويقية والإعلانات المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، واستطعن بكفاحهن وجهدهن وذكائهن الحفاظ على علامتهن التجارية حتي يومنا هذا، رغم الظروف السياسية والأزمات الإقتصادية الكبيرة التي مر بها العالم ومنها فيروس كورونا و متحوراته.

الاحتفال بمئوية غرفة الإسكندرية

وأكدت «صيام»، أنه سيتم الإعلان عن السيدات بشكل تفصيلي، والاحتفال بهن تزامنًا مع احتفال غرفة الإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها، لافتة إلى أن مجلس سيدات الأعمال قرر تسليط الضوء على النماذج الملهمة التي أسست تلك العلامات أو إدارتها تقديرًا لسعيها الدائم خاصة خلال الأزمات.

في نفس السياق، أشاد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية بالدور الرائد الذي لعبه المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مدار 7 سنوات ماضية ومكانته محليًا ودوليَا، معبرًا عن إعجابه بالأفكار غير التقليدية التي يسعي دائما المجلس ليس فقط إلي طرحها بل تفعليها أيضًا لتعظيم مكانة المرأة في السوق التجاري المصري.

كما كشف الوكيل عن نية الغرفة التجارية بالإسكندرية لتكريم بعض تلك العلامات خلال الاحتفال بمئوية الغرفة التجارية 1922 - 2022، والتي ستحمل شعار «100 عامًا من العطاء».