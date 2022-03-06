إغلاق مخبز بلدي في الإسكندرية بسبب التلاعب في وزن الرغيف

أغلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الحد، مخبزًا مخالفًا بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك خلال حملة على المخابز البلدية بمناطق وسط وشرق والمنتزة.

وكشفت الحملة على أرصدة الدقيق البلدى المدعم وأوزان الرغيف وجودة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة لإنتاج رغيف خبز، وجرى تحرير عدة محاضر للمخابز المحالفة.

حملة على المخابز البلدية والأفرنجية

جاء ذلك على هامش جولات يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وفريق عمل رقابة مديرية التموين في الإسكندرية.

مخالفات لعدم حمل شهادات صحية

وذكر بيان لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن جولات التفتيش استهدفت المخابز السياحية والأفرنجية، للتأكد من الدقيق المستخدم فى الإنتاج والتفتيش على الصلاحيات والشهادات الصحية والإعلان عن أسعار المنتجات والتراخيص، حيث تحرر العديد من المخالفات لعدم حمل شهادات صحية.

جولات على أسواق الخضار والفاكهة

وتوالت الجولات على الأسواق ومتابعة الإعلان عن الأسعار خاصة بالخضر والفاكهة، واختتمت بالتفتيش على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة تدفق السلع الغذائية والصلاحيات والإعلان عن الأسعار لكونها أحد المنافذ الرئيسية للوزارة.