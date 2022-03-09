ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله احمد، وكيل الوزارة، من ضبط مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام بدون بيانات دالة على الحيازة و مجهول المصدر، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

التحفظ على 10 طن ملح مجهول المصدر

وتحفظت الحملة التي جاءت من قبل إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة، على 400 جوال، زنة الجوال الواحد 25 كجم، بإجمالي 10 أطنان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من ضبط أحد مخازن المواد الغذائية بنطاق العامرية بدون ترخيص، والتحفظ على 150 كرتونة مكرونة سريعة التحضير بطعم الفراخ، بداخل كل كرتونة 40 كيس بإجمالي 6000 كيس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط مصنع غير مرخص

فيما تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المصانع غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط مصنع ومخزن لإكسسوارات مركبات «التوك توك»، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص، وحيازة صاحبه لسلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة التجارية على المصانع غير المرخصة حماية للمواطنين من الغش التجارى، حيث تم ضبط المصنع التحفظ علي عدد 2650 قطعة إكسسوار «توك توك» متنوع.