الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي ببحث ضبط سعر رغيف الخبز غير المدعم

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، وأبرزها التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر رغيف الخبز غير المدعم

كما يناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، سعر رغيف الخبز غير المدعم الذي يباع في المخابز السياحية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بضبط سعره في الأسواق.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع..