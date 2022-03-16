رئيس التحرير

محمود مسلم

الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي ببحث ضبط سعر رغيف الخبز غير المدعم

كتب:

محمد مجدي
11:00 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، وأبرزها التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر رغيف الخبز غير المدعم

كما يناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، سعر رغيف الخبز غير المدعم الذي يباع في المخابز السياحية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بضبط سعره في الأسواق.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع..

اقرأ المزيد:

مدبولي يصدر قرارات مهمة بمنح حوافز لاستثمارات الاقتصاد الأخضر

مدبولي: مصر ستواصل العمل لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

مدبولي يتابع موقف «سكن لكل المصريين» ويوجّه بمتابعة دورية لنسب التنفيذ

مدبولي: خطة متكاملة للنهوض بشبه جزيرة سيناء تعليميا وصحيا واجتماعيا

عاجل.. مدبولي يتابع توافر المواد البترولية في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

جلسة مباحثات بين رئيس طاجيكستان و«مدبولي» بحضور مسؤولي البلدين
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.