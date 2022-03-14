مدبولي يتابع موقف «سكن لكل المصريين» ويوجّه بمتابعة دورية لنسب التنفيذ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سكن لكل المصريين

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضي الدخل، التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تنفذ عددا ضخما من الوحدات ضمن المبادرة في مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعا للمستحقين، منوها بأنّ هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، والالتزام بالانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية في الوقت ذاته.

موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط

وشهد الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التي طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذي شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التي طرحتها الوزارة للراغبين في الحجز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على الوحدات السكنية، وأهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا جودة التنفيذ.