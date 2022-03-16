آخر أخبار السعودية.. استئناف الدراسة حضوريا في جميع مدارس المملكة

أعلنت وزارة التعليم السعودية، استئناف الدراسة حضوريا في المملكة بالفصل الدراسي الثاني، للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت آخر أخبار لسعودية، واستئناف الدراسة حضوريا في المملكة، من أبرز الكلمات الأكثر بحثًا إذ أعلنت وزارة التعليم، عن توجيهاتها بتطبيق الإرشادات الوقائية المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع استئناف الدراسة حضوريا في الفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات أقل من 12 عامًا، بالإضافة إلى الإرشادات المُحدثة للطلاب والطالبات أكبر من 12 عامًا.

تطبيق إرشادات وقائية للطلاب ضد كورونا مع استئناف الدراسة

وأوضحت وزارة التعليم في المملكة، استئناف الدراسة حضوريا وبشكل كامل في السعودية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري.

ونوهت وزارة التعليم السعودية، إلى أن استئناف الدراسة سيكون خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، مع استمرار التطعيمات ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما.

آخر أخبار السعودية.. إلغاء شرط التباعد وعودة الطابور الصباحي

ووجهت وزارة التعليم السعودية، بإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية وغير الصيفية، وعودة الطابور الصباحي.

وأكدت وزارة التعليم، استمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، تزامنا مع استئناف الدراسة حضوريا فى السعودية.

وأشارت إلى استثمار المحتوى التعليمي بمنصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية.

وكانت السلطات الصحية فى المملكة العربية السعودية، أعلنت أوائل مارس الجاري، انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.