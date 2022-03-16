وفاة الفنانة شمعة محمد عن عمر ناهز الـ 64 عامًا بعد إصابتها بأزمة قلبية

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنانة شمعة محمد عن عمر ناهز الـ64 عامًا، إثر تعرضها لأزمة قلبية، في أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لتصوير بعض مشاهدها من أحدث أعمالها الدرامية.

الإعلامية مي العيدان تنعي وفاة الفنانة شمعة محمد

وبعد وفاة الفنانة شمعة محمد، وهي أردنية الجنسية، حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على نعي الفنانة الراحلة من بينهم الإعلامية مي العيدان التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد إثر سكته قلبية».

وتابعت: «اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء، فالدعاء رزق الميت».

معلومات عن الفنانة شمعة محمد

ولدت الفنانة شمعة محمد يوم 19 فبراير عام 1958 في الكويت، لأب يعمل في النفط، ودرست بين دولتي الكويت والبحرين، بدأت حياتها الفنية منذ صغرها خاصة أثناء تلقي تعليمها في الكويت، إذ شاركت في العديد من الأعمال المسرحية في مدرستها في الكويت.

ثم انتقلت إلى البحرين وعملت في القطاع الحكومي بوزارة التربية والتعليم، لكنها لم تترك الفن بشكل كلي، ففي أثناء عملها بالتربية والتعليم لم تبعد عن إبداعها الفني، وقدمت عملا فنيا عن محو الأمية أثناء عملها، لتعود بعدها مجددا للعمل في المجال الفني، وفي عام 2006 ارتدت الفنانة الراحلة الحجاب، وهي متزوجة من محمد سبيل.

أعمال الراحلة شمعة محمد

شاركت خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 4 عقود في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية، ومن أبرزها مسرحيات: «العوامة»، و«المهر»، و«الخوف»، كما برزت أعمالها التليفزيونية ومنها: «غصات الحنين»، «قراءة في دفتر منسي»، «الفرية»، «طاش ما طاش»، «العاصوف»، وعدد آخر من الأعمال الناجحة.