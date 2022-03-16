مين عاصم؟.. إجابات كل أسئلة الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

حالة واسعة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «منورة بأهلها»، القضية الأولى «قصاقيص صور» للمخرج يسري نصرالله، إذ إن الغموض الذي غلف العمل الفني لم يتضح بشكل كبير في نهاية الحلقات رغم الكشف عن القاتل، إلا أن هوية «عاصم» ما زالت مجهولة بالنسبة للمشاهدين، فضلا عن السؤال الأبرز عن طبيعة التجارب التي يتم إجرائها على الأطفال الرضع.

الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

كشف الكاتب محمد أمين راضي، مؤلف مسلسل منورة بأهلها، عددا من التفاصيل الخاصة بالحلقة الأخيرة، وأبرزها سؤال «مين عاصم»، إذ نشر مقطع فيديو للحلقة عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «الإجابة في المشهد ده».

ويظهر ذلك المشهد مهاب «محمد حاتم»، وهو يلتقط صورة تجمع آدم «أحمد السعدني» مع أشرف «علاء حسني» ورئيس النيابة «نور محمود»، لنكتشف أن رئيس النيابة رأفت هو «عاصم» الحقيقي، بعد ما نتأكد خلال الأحداث أن «أشرف» ليس «عاصم»، وهو ما يتماشى مع رفضه لتولي «آدم» التحقيق في القضية.

راضي يجيب عن أسئلة مشاهدي مسلسل منورة بأهلها

«الخلود حلم وهرمون النمو مفتاحه».. تعتبر تلك الجملة هي مفتاح السؤال المتعلق بطبيعة التجارب التي يتم إجرائها على الأطفال، وهو ما ورد في حوار باكينام «كريمة منصور» مع زوجها آدم «أحمد السعدني»، إذ قالت إنه تم فصلها من الجامعة بسبب رسالتها حول دور هرمون النمو في الخلود من خلال إجراء تجارب على الأطفال، ونكتشف بعد ذلك أنها أقنعت سلوى في تبني نظريتها في إجراء تلك التجارب على الأطفال الرضع.

بينما كان السؤال الثالث حول هوية الجثة التي قام عادل «باسم سمرة» بإلقائها في النيل، ليكشف محمد أمين راضي أنها جثة «عاصم»: «في مكالمة عاليا بتقول لعادل أكيد عاصم أخد خبر مع ظهور جسد ملفوف جوا التابوت، فبالتالي اللي اترمى في النيل هو.. عاصم».

في مكالمة عاليا بتقول لعادل اكيد عاصم اخد خبر مع ظهور جسد ملفوف جوا التابوت ...

فبالتالي اللي اترمى في النيل هو .. عاصم . #منورة_بأهلها

نهاية القضية الأولى قصاقيص صور pic.twitter.com/Wm0r0anF9b — Mohammed Amien Rady (@AmienRady) March 16, 2022

تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل

كما كشف محمد أمين راضي أن القضية الثانية من المسلسل تحمل عنوان «استديو مصر»، ولكن لم يتم تحديد موعد العمل عليها حتى الآن: «أحنا جاهزين ولكن ظروف الإنتاج هي الكلمة الحاسمة، سلوى وعادل وعاليا هي الشخصيات الأساسية في الجزء الجديد».

وتدور أحداث قضية «قصاقيص صور» من مسلسل منورة بأهلها في 10 حلقات، حول التحقيق في جريمة قتل مصور شاب تعرض للقتل مرتين في ليلة واحدة، ويبحث وكيل النيابة عن دليل للوصول إلى القاتل، ولكنه لا يجد صوى مجموعة من الصور الممزقة تقوده إلى القاتل ولكنها تضعه أمام اختبارات أصعب.

المسلسل من بطولة ليلى علوي، أحمد السعدني، غادة عادل، باسم سمرة، محمد حاتم، ناهد السباعي، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب والفنان الشاب عمر زريق، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصرالله في أول تجاربه الإخراجية في الدراما.