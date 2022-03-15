الحلقة التاسعة من مسلسل منورة بأهلها: الكشف عن قاتل «مهاب»

تضمنت الحلقة التاسعة من مسلسل «منورة بأهلها» للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج يسري نصر الله، وقائع مثيرة أهمها تفاصيل مقتل المصارع الروماني، فبعد أن أصبح انتصاره اعتياديًا، قرر عاصم «عباس أبو الحسن» إجباره على مصارعة نمر، وتركوه في الحلبة يلتهمه النمر وفي النهاية ألقوا به في النيل، مثلما فعلوا مع كل الجثث السابقة، لنكتشف بعد ذلك أن مقتل مهاب «محمد حاتم» كان على يد شقيق المصارع الروماني.

منورة بأهلها من بطولة ليلى علوي وباسم سمرة

وكشفت علياء فوزي «غادة عادل» عن كيفة معرفة مهاب أنها شقيقة عادل الشهاوي، بعد خطة نفذها عادل للإيقاع بينهما، وسردت تفاصيل تخلصها من الكمبيالات التي تخصها عند سلوى شاهين «ليلى علوي»، واكتشافها ما تفعله بالأطفال الرّضع، وتصويرها وهي تُدير بيتًا للمتعة، فكانت المفاجأة بالابتعاد عن بعضهما.

في نهاية الحلقة اكتشف وكيل النيابة آدم «أحمد صلاح السعدني» علاقة صديقه أشرف «علاء حسني» بالعصابة، فبعد أن حاول إبعاده أكثر من مرة عن التحقيق في جريمة القتل، اكتشف آدم صورة تجمعه بعادل الشهاوي وسلوى شاهين، ليربط الخيوط ببعضها، ويدرك أن محاولة قتل أشرف كانت مزيفة، فهو يحاول تضليله عن الحقيقة، فيما قرر عادل الشهاوي الاعتراف بكل الأفعال التي ارتكبها مقابل الحماية، ولذلك ستكون الحلقة العاشرة والأخيرة بحثًا عن تفاصيل وجرائم العصابة الخفيّة.

منورة بأهلها يتألف من 10 حلقات

مسلسل منورة بأهلها يتكون 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى «مهاب» داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

وحرص يسري نصر الله مخرج منورة بأهلها على وجود مجموعة من الأبطال مثل ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

محمد أمين راضي كاتب سيناريو ومؤلف مصري من مواليد السويس يونيو 1982، ونجح بين الجماهير والنقاد بعد تقديمه أول أعماله التليفزيونية مسلسل نيران صديقة عام 2013، ثم السبع وصايا والعهد ومملكة إبليس وفيلم من «ضهر راجل»، أسس شركته Clockwork Temptation المتخصصة في كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون وتسويق السيناريوهات في السوق المصري والعربي.