عاجل..الأوقاف: غرفة عمليات حتى نهاية رمضان برئاسة رئيس القطاع الديني

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، برئاسة غرفة عمليات تضم «وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومديري المديريات»، بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر 1443هـ.

وزارة الأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، إن الوزير وجّه بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم، مع تحديد الإشراف على المصلى، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

درس العصر في شهر رمضان

وفيما يتصل بدروس السيدات تقوم كل مديرية بتحديد المساجد الكبرى التي تؤدي بها واعظات الأوقاف درس العصر، شريطة أن تكون الواعظة معتمدة من الوزارة معينة كانت أو متطوعة، وأن يتم اعتماد الخطة مسبقًا من رئيس القطاع الديني ضمن خطة دروس الأئمة بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة .