«الأوقاف» تكشف مواعيد الدروس الدينية ومدة التراويح ومصير الاعتكاف

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، إذ تم الإعلان عن وجود خطة للدروس الرمضانية خلال الشهر الكريم في المساجد الكبرى، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك تنسيق تام مع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية من أجل تحديد مواعيد الدروس الدينية في شهر رمضان، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

صلاة التراويح ستكون بنفس الضوابط من الإجراءات الاحترازية

وأضاف «عبد العزيز»، أن هناك مساجد ستكون بها الدروس بعد صلاة العصر ومساجد خلال صلاة التراويح، موضحًا في الوقت ذاته أن صلاة التراويح ستكون بنفس الضوابط من الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واصطحاب سجادة الصلاة مع المصلي، وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن الوزارة استعدت بشكل غير عادي لشهر رمضان واطمأنت على كافة الإجراءات.

صلاة التراويح ستقام في المساجد خلال الشهر المبارك

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أقرت بأن صلاة التراويح ستقام في المساجد خلال شهر رمضان، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن لا تتجاوز مدة صلاة التراويح في المساجد عن نصف ساعة فقط، موضحًا أن الوزارة تتبع كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص الوضع الوبائي في مصر، ولن يُسمح بالاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان هذا العام،« مقصد الأديان مرتبط بالحفاظ على النفس البشرية، والالتزام بالإجراءات خوفًا على الإنسان من أي أذى».

نصف مليون شنطة غذائية

وتابع:«وزارة الأوقاف أعلنت عن إعداد نصف مليون شنطة غذائية، وأيضا اللحوم، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والرعاية على مستوى الجمهورية، على أن يصل بنهاية شهر رمضان 800 طن من اللحوم، و2000 طن سلع غذائية».