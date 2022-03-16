القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية، ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة»، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، وأقيمت بشركة إسماعيلية فريش للعصائر الطبيعية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وحدة المساواة بين الجنسين

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في رسالة للندوة، إنّ مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، تعتبر من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين، وأصبحت مثلا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى إنشاء أول وحدة للمساواة بداية عام 2019، وجرى تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

الأهداف التنموية

وأوضح أحمد جابر، مدير المديرية، أنّ الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت بين الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدفا لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بجميع الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء جميع أشكال التمييز.

وشرحت مروة أنس، مدير وحدة المساواة بالمديرية، اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، كما تناولت شرحا لقرار وزير القوى العاملة رقم 44 بشأن تنظيم عمل النساء ليلا.