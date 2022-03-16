ياسمين عبدالعزيز تتألق في آخر ظهور لها.. والجمهور: «وحش الكون»

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تألقها في آخر ظهور لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ ظهرت بجاكيت وبنطلون أسود، ومكياج أبرز ملامحها، وتفاعل الجمهور مع تلك الإطلالة البسيطة.

وبعد مشاركة فيديو لها عبر «انستجرام» بهذه الإطلالة، توالت الكثير من التعليقات، ومن بينها تعليق الفنانة هاجر الشرنوبي، على الفيديو قائلة: «وحش الكون»، وعلقت متابعة أخرى: «يا أرض احفظي ما عليكي».

ياسمين عبدالعزيز تغيب عن دراما رمضان 2022

وتغيب الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان هذا العام لأول مرة منذ 4 سنوات، بعد مشاركتها بمسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في دراما رمضان 2021 برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير»

وشارك في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» بجوار ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي عدد كبير من النجوم، منهم «خالد سرحان، خالد الصاوي، محمود ياسين «جونيور»، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد الرافعي، صبا الرافعي»، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين تكشف عن كواليس مشاركتها في «اللي مالوش كبير»

وكشفت «عبدالعزيز»، خلال لقائها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي عن تخوفها في البداية من فكرة مشاركة زوجها في عمل فني تجنبًا لنشوب خلافات بينهما، ولكن منتج مسلسل «اللي مالوش كبير» تحدث إليها وقام بإقناعها بالعمل سويًا.

وأضافت أن الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها جعلت علاقتها بزوجها أقوى، قائلة: «المشكلات اللي عدت قبل كده من الأول ولا هي فارقة معايا، كل حاجة مش فارقة معايا إلا أحمد العوضي».