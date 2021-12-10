ياسمين عبد العزيز: بشكر كل الناس اللي دعتلي.. وعلاقتي بـ أحمد بقت أقوى

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنها تعلمت من تجربة مرضها الكثير، «شوفت الدنيا دي أد كده، وعلاقتي بأحمد بقت أقوى، وعرفت أد إيه بيحبني، حاجات كتير أوي».

بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي ودعتلي

وأضافت «عبد العزيز»، خلال لقاء مع زوجها الفنان أحمد العوضي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «المشكلات اللي عديت فيها قبل كده من الأول ولا هي فارقة معايا، كل حاجة مش فارقة معايا إلا أحمد العوضي».

وتابعت: «بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعت لي وفوق كل ده ربنا إنه كتب لي عمر جديد وسخر ليا الناس، الحمد لله».

من جانبه، كشف الفنان أحمد العوضي عما تعلمه من تجربة مرض ياسمين عبد العزيز، قائلا: «اتعلمت إن الحياة مش مستاهلة خناقات، واتعرضت بموقف إن ممكن في لحظة إن ياسمين متبقاش معايا فالمواضيع بينا زي أي زوجين المشاكل ما بينهم بتكبر، لكن معانا مبتكبرش، لأن أنا جربت إنها ممكن متبقاش معايا».

وتابع: «الموضوع قوى علاقتنا، هي كانت قوية، وأنا عارف إني بحبها، وممكن تكون هي عرفت إني بحبها أكتر بكتير من الأول»، لتقاطعه ياسمين: «أنا مش قصدي حاجة بس أي مشاكل أو اتنين بيمروا بمواقف دايما الأزمات بتقرب مش بتبعد، أنا قصدي كدة».

وواصل: «أشكر كل الناس اللي وقفت معايا أهلي وأصحابي وكل الجمهور اللي ساندوني في محنتنا دي، بشكر ربنا قبل كل شيء إن ياسمين رجعت زي ياسمين قبل أزمتها، والحمد لله رجعت أحسن زي الأول وبشكر الجمهور».

ويعد ذلك الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، حيث كانت تخضع لعملية جراحية وسببت لها مضاعفات، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية وسافرت للخارج وخضعت لعملية جراحية أخرى إلى أن تحسنت حالتها الصحية وعادت لمصر مرة أخرى.