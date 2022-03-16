كشف لغز «محمد حاتم» الطيب الشرير في «منورة بأهلها».. الجزء الثاني

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل «منورة بأهلها»، جدلاً على السوشيال ميديا، بعد عرضها أمس على منصة شاهد، حيث يبحث الجمهور عن تفاصيل شخصية «محمد حاتم» الطيب الشرير.

الحلقة العاشرة من مسلسل منورة بأهلها

وشهدت الحلقات التسع الماضية، محاولات قتله، حيث أنه مات مرتين، الأولى مقتولا، والثانية مسموما، وعرضت الحلقات السابقة نوايا الشخصيات من صورهم، واستغلالها ضدهم لدرجة جعلت المشاهد يتعاطف مع كل ضحاياه فضلا عن كراهية تحالفه مع عصابة عاصم «عباس أبو الحسن»، وسلوى شاهين «ليلى علوي» وعادل الشهاوي «باسم أبو سمرة»، وأعادت الحلقة الأخيرة تصحيح الصورة لنكتشف أسباب وتفاصيل تعاونه معهم.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

وكشفت الحلقة الأخيرة، كيف تعرّف «مهاب»، على عادل الشهاوي، وكيف كشف له سرّه وقدرته الخاصة التي لا يعلم عنها أحد سوى أمه «زينب»، الأمر الذي استغله عادل، وأجبره على التقاط صور لضحاياه واستغلاله وتهديده بالحبس وتلفيق قضية مخدرات وتشويه سمعته، ليعمل مهاب مع العصابة بالإكراه، وفي الليلة التي قرر فيها تركهم قتلوه.

وجاء ضمن الحلقة الأخيرة تفاصيل أخرى، منها أنه لم يتم غلق القضية بعد، فعلى الرغم من القبض على القاتل الأول، إلا أن قاتله باستخدام السم مازال مجهولًا، خاصةً بعد غموض شخصية عاصم التي لا نعرفها، ومن المتوقع أن يكشف الجزء الثاني من المسلسل عن قاتل مهاب الحقيقي.

أبطال مسلسل منورة بأهلها

مسلسل منورة بأهلها يشارك في بطولته بجانب محمد حاتم، ليلى علوي، باسم سمرة، ناهد السباعي، غادة عادل، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008.