8 تعليمات من «التعليم» للمديريات لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي لجميع المراحل للعام 2022 - 2023، وذلك في إطار الحرص على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

الموجهون مسئولون عن مراجعة المؤهلات ودقة البيانات

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه المشدد لمسؤلي تنسيق الخدمات والموجهين الأوائل ومقرري التخصصات التابعة لإدارة تنسيق الخدمات بإدارات التعليمية بإتباع التعليمات التالية:.

- إخطار المدارس والعاملين بالتخصصات التابعة لتنسيق الخدمات بالشروط والمواعيد المقرره لتغيير المسمى الوظيفي لهذا العام 2022.

- مراعاة الدقة في مراجعة بيانات الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من واقع الملفات وصحف الأحوال الإلكترونية من المسؤل المختص بالتنسيق والتوجيه المقدمة من صاحب الطلب.

- الموجهون الأوائل ومقررو المواد مسؤلون مسؤلية تامة عن مراجعة المؤهل الذي يرغب المتقدم للتغير المادته والتأكد من أن المؤهل يصلح لأن يشغل به التخصص للمادة المراد التغيير إليها وتحت مسؤليتهم القانونية.

- يقوم مسئول التنسيق الخدمات بتجمع الملفات من المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي بعد المراجعة ويحتفظ بها لديه لحين الحاجة إليها أو طلبها في أي وقت.

لا قبول طلبات لتغيير المسمي الوظيفي بعد 30 مايو

- يقوم مسؤول تنسيق الخدمات بالإدارة بتسجيل بيانات الراغبين لتغيير المسمى الوظيفي بعد التجميع والمراجعة لكل تخصص على حده على برنامج «اكسيل» ثم طباعتها في كشوف مستقلة طبقا للنموذج المرسل من الوزارة.

- يتم تسليم نسختين ورقيتين معتمدتين من الكشوف مع نسخة إلكترونية على فلاشه إلى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية في موعد أقصاه الأثنين الموافق 30 مايو 2022 ويتسلم فلاشته مرة أخرى بعد نسخ البيانات عليها.

- لا تُقبل أى طلبات قبل الموعد ولا بعد الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية.

- لا تُقبل أى طلبات فردية مع صاحب الطلب قبل ولا بعد الموعد المحدد ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية.