وزارة التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لجميع التخصصات «الزراعي- الصناعي- التجاري- الفندقي»، لنظام الثلاث والخمس سنوات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

وفي هذا الإطار كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللجان المشكلة لوضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في التخصصات الزراعية والصناعية والفندقية والتجارية بنظام الثلاث والخمس سنوات بدأت وضع الأسئلة، لافتًا إلى أن البدء مبكرًا في وضع أسئلة الامتحانات مرتبط بكثرة التخصصات في التعليم الفني.

طباعة امتحانات الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجاري

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيجرى بدء طباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 قبل نهاية شهر مارس الجاري، بحيث تكون جاهزة قبل موعد امتحانات نهاية العام بفترة كافية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا أيضًا اختيار أعضاء لجان النظام والمراقبة الذين سيشاركون في عملية الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن قطاع التعليم الفني ما زال يعمل على وضع جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، العملية والنظرية، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأيام القادمة.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي:

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة يوم السبت 7 مايو.

- عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.