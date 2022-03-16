ميتسوبيشي تفتتح مصنعا للطلاء في تايلاند باستثمارات 12 مليار يّن ياباني

افتتحت شركة «ميتسوبيشي موتورز»، مصنعًا جديدًا للطلاء باستثمار 12 مليار يّن في تايلاند لاستبدال مرافق الطلاء الحالية، ويعد مصنع الطلاء الجديد أحد أكبر مصانع طلاء السيارات في مملكة تايلاند، وحقق كفاءة إنتاج محسّنة وخفض الحمل البيئي من خلال عمليات الطلاء الرئيسية الآلية والتكنولوجيا المتقدمة.

وتتيح التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة تقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة بنسبة 50% مقارنة بالماضي، علاوة على أنها تسمح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بإعادة تدوير المياه وتقليل تصريف المياه بنسبة 50%.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1700 طن سنويًا

واستثمرت شركة ميتسوبيشي موتورز تايلاند أيضًا في الألواح الشمسية التي يمكن أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1700 طن سنويًا.

وقال «تاكاو كاتو»، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز: «في ميتسوبيشي موتورز، لدينا رغبة قوية في تعزيز كفاءة التصنيع وجودته، فضلاً عن تحويل أعمالنا نحو مستقبل مستدام، وأنشأنا حزمة الخطة البيئية التي حددت اتجاهنا لتقليل 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سياراتنا الجديدة وأنشطتنا التجارية بحلول عام 2030».

عن شركة ميتسوبيشي

وتعد «ميتسوبيشي»، شركة سيارات عالمية مقرها في طوكيو باليابان، ولديها أكثر من 30.000 موظف ولها بصمة عالمية مع مرافق إنتاج في اليابان وتايلاند وإندونيسيا والصين والفلبين وفيتنام وروسيا، وتتمتع الشركة بميزة تنافسية في سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، وفي عام 2013، أعلنت الشركة عن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات في يوليو 2020 لتقديم نماذج أكثر تنافسية ومتطورة