سائحو مرسي علم يهربون من الطقس السيئ إلى المطبخ: عملوا الأكل بنفسهم

في سابقة جديدة لم تحدث من قبل في الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وجهت إدارة أحد المنتجعات السياحية دعوة للسائحين لعمل جولة داخل المطابخ لمشاهدة الشيفات أثناء إعداد الوجبات وتبادل المعلومات حول نوعية المأكولات المصرية والأوروبية وأنواعها، في إطار تبادل الثقافات ومشاهدة مستوى النظافة داخل المطابخ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية.

السائحون من الشواطئ إلى المطابخ

وأشار عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، إلى أن إدارة المنتجع استغلت أجواء الطقس غير المستقرة نتيجة الرياح الشديدة المحملة بالأتربة على الشواطئ وعدم جلوس السائحين على الشواطئ وحمامات السباحة، في دعوتهم لعمل جولات داخل المطاعم، بهدف رؤية الشيفات أثناء إعداد الوجبات وكسب ثقة السائحين وتبادل معلومات حول الأكلات المصرية والأوروبية ولكسر الملل نتيجة ابتعاد السائحين عن الشواطىء لظروف الطقس.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري أكثر من 10 آلاف سائح عبر 64 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، لافتا إلى أن مرسي علم تشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة خاصة رحلات السائحين الأوكران، حيث استقبل مطار مرسى علم 16 رحلة طيران قادمة من بولندا.

حلويات غربية وأكلة بولندية صنعها السائحون

من جانبه أوضح أحمد صالح، شيف بأحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، أن السائحين أبدوا إعجابهم بالفكرة وحرصوا على ارتداء زي الشيف وبعضهم شارك في إعداد حلويات غربية وجبات أوروبية، مضيفا أن سائحة بولندية أعدت وجبة بولندية بنفسها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.