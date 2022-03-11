«فطير بلدي وجبنة وعسل».. قعدة بدوي للسائحين على شواطئ مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، على الفطير بالسمن البلدي بالمنتجعات السياحية، والذي أعدته إدارة أحد المنتجعات خلال اليوم الشرقي، وذلك للتعرف على ثقافة العادات في المأكولات المصرية، وهو ما لاقي قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.

إقبال كبير من السائحين على الفطير بالسمن البلدي على شواطئ مرسى علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي ومدير أحد فنادق مرسى علم، إنه تم دعوة النزلاء وأطفالهم لتناول الفطير البلدي المصري بمشاركة إحدى الشيفات، وذلك بإعداد فرن على شواطئ مرسى علم للفطير البلدي وقامت بصنعه إحدى الشيفات وإعداد قعدة عربية من الخيمة والمفروشات البدوية للسائحين الذين كان لديهم هم حب استطلاع لمعرفة كيفية عمل الفطير البلدي، وتم عمل وتناول كميات كبيرة من الفطير بالسمن البلدي.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» بأن طعم الفطير لاقى إعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، والذين تناولوا الفطير البلدي بالجبنة والعسل وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم شرقي لتنشيط السياحة بمرسى علم

وقال «عثمان» إن إدارات الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر تحرص على خلق فاعليات جديدة وجذابة للترفيه عن النزلاء من السائحين، الذين يقضون إجازاتهم بهذه الفنادق والقرى السياحية، بأنشطة تربط النزلاء مع العاملين بالقرى السياحية، خاصة مع الشيفات مقدمي الأغذية والمشروبات، وشملت فعاليات اليوم الشرقي تقديم مأكولات جميعها شرقية، َبهدف تعرف الأجانب على ثقافة المصريين في المأكولات والمشروبات.

زيادة رحلات الطيران الوافدة إلى مرسى علم

وكشف «عثمان» عن أن الفنادق تستقبل الأسبوع الجاري أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، عبر 64 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.