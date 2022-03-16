غرفة وميناء الإسكندرية يبحثان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا رسميا من هيئة ميناء الإسكندرية، مكون من اللواء محمود عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والعميد إيهاب عبد الحميد مدير عام الشؤون المالية، والعميد عمرو محيي الدين مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ورمضان عطية مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق المصري

وشمل اللقاء بحث آليات التعاون بين غرفة الإسكندرية والميناء، ومناقشة الأوضاع الحالية فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على السوق المصري وعلى سعر العملة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

توسعات ميناء الإسكندرية

كما تناول اللقاء توضيح شامل للتوسعات التي تتم في ميناء الإسكندرية خلال الفترة الحالية، خاصة مشروع «تحيا مصر»، والذي يعد من أهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري بمصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، إضافة إلى مشاريع ميناء الدخيلة والميناء الأوسط.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري والبديوي السيد ومحمد حفني، وهشام حلمي.

تطوير ميناء الإسكندرية

يذكر أنه يجرى حاليا أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في مينائي الدخيلة والمكس، التي ستجعل ميناء الإسكندرية أحد أكبر الموانئ على البحر المتوسط، وذلك مع بدء مخطط التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو فى النصف الأول من العام الجاري 2022، على أن يجرى التشغيل الكلي في أكتوبر 2022 المقبل.

وتأتي خطط التوسع والتطوير لمختلف موانئ الإسكندرية، في إطار الخطة الشاملة للدولة، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات.