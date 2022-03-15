اجتماع موسع لأئمة أوقاف الإسكندرية استعداداً لاستقبال رمضان

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور أئمة إدارات «المنتزه والرمل وشرق ووسط الإسكندرية ومحرم بك والجمرك»، وذلك بمسجد «سيدي أبي العباس المرسي»، حيث دار الحديث خلال اللقاء، حول ضرورة الاستعداد وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان.

تفاصيل «صكوك» إطعام الفقراء

وقال وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، في تصريحات قبل قليل، إن اللقاء تناول مناقشة تفاصيل مشروع «صكوك الإطعام»، باعتباره مشروعاً وطنياً واجتماعياً من الطراز الأول، غايته تحقيق قدر من التكافل المجتمعي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة، حيث طلب من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بهذا المشروع، كما حثهم على ضرورة المحافظة على المنابر والمحاريب، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

تعاليم الإسلام الوسطية

وفي سياق آخر، زار وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نادي «أصحاب الجياد»، وكان في استقباله الدكتور سمير عبد الحميد علي، رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب به وهنأه بوجوده على رأس أوقاف الإسكندرية، متمنياً له التوفيق والسداد، حيث دار الحديث حول دعم مديرية أوقاف الإسكندرية للانشطة الدينية بالنادي، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة، التي يحتاج فيها أبناؤنا إلى الدعم الديني، وفق تعاليم الإسلام الوسطية السمحة، بعيداً عن الأفكار المنحرفة والهدامة.