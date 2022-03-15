افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات 25% في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، أن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال متابعة الأنشطة التموينية والأسواق، لضبط الأسعار، تيسيراً على المواطنين، لتلبية احتياجاتهم من السلع المرتبطة بالشهر الكريم.

تخفيضات من 15 إلى 25%

وقال معاون مدير مديرية التموين بالإسكندرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم افتتاح منافذ «أهلاً رمضان»، فى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في معارض «أهلاً رمضان» في الإسكندرية، حيث تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل، من بلح وتمور والياميش بأنواعه وبجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها في الأسواق من 15 إلى 25%.

أماكن معارض «أهلاً رمضان» في الإسكندرية

وأوضح «القلش» أن المجمعات الاستهلاكية تشارك هذا العام بعدد 15 منفذاً في فعاليات معارض «أهلاً رمضان»، كما تقيم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية أحد الشوادر لعرض السلع الغذائية والرمضانية أمام مقر الشركة بمنطقة «محرم بك»، كما توفر عدد 2 سيارة متنقلة أمام الأحياء، وأيضاً تشارك الشركة العامة لتجارة الجملة بمنفذين، الأول منفذ الشركة بمنطقة «محطة مصر»، والثاني منفذ الشركة بشارع «خالد بن الوليد»، كما تشارك السلاسل التجارية بعمل ركن خاص بسلع «أهلاً رمضان» بأسعار مخفضة.

كما يشارك القطاع الخاص بعدد 6 شوادر بميدان محمد نجيب، ومنطقة السيوف شماعة، ومنطقة أبو قير، ودوران المندرة، و شارع الإسكندراني بمحرم بك، والهانوفيل بالعجمي، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، من خلال السكرتير العام المساعد، وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.