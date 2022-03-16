تداول 222 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت الحركة الملاحية وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال 48 ساعة الماضية، حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 1766 حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة، الصادر منها والوارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا.

58 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لميناءي الإسكندرية والدخيلة فبلغت 42 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأراضي.

تطوير ميناء الإسكندرية

وتجرى حاليا أعمال تطوير ميناء الإسكندرية وخطط التوسع في ميناءي الدخيلة والمكس، التي ستجعل ميناء الإسكندرية أحد أكبر الموانئ على البحر المتوسط، وذلك مع بدء مخطط التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو فى النصف الأول من العام الجاري 2022، على أن يجرى التشغيل الكلي في أكتوبر 2022 المقبل.

وتأتي خطط التوسع والتطوير لمختلف موانئ الإسكندرية، في إطار الخطة الشاملة للدولة، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات.