«محمد سليمان» يتصدر «التريند» بإعلان زواج ابنته على الطريقة الإسلامية

تصدّر الفنان محمد سليمان «تريند»، مواقع التواصل الاجتماعي «جوجل»، بعد حديثه عن زواج ابنته على الطريقة الإسلامية، ورفضه كتابة المهر أو قائمة منقولات أو إرهاق عريس ابنته بنفقات كبيرة، وتوالت عليه التعليقات من جانب الجمهور، أغلبها أيد موقفه، ونادى بتعميم الفكرة للتخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.

تعليقات الجمهور على موقف الفنان محمد سليمان

تعليقات كثيرة دوّنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لـ الفنان محمد سليمان بعد زواج ابنته، حيث كتب أحدهم: «الفنان محمد سليمان ما طلعش هاني.. الراجل طلع إنسان محترم، لم أنظر إلى حسبه ونسبه وإنما فقط لتربيته وأخلاقه»، وكتب آخر: «ألف مبروك ربنا يسعدها، كلام عين العقل والله فعلاً يا ريت كل الناس تعرف الكلام ده».

محمد سليمان يتحدث عن زواج ابنته

وتحدث الفنان محمد سليمان عن الطريقة التي زوج بها ابنته قائلا: «جوزت بنتي بالطريقة الإسلامية، أنا ببص للولد نفسه، مش بيهمني مين أبوه ولا معاه فلوس ولا ممعهوش، المهم الولد متربي ولا مش متربي، العادات والتقاليد اللي بنفكر فيها، مش بتخدم أولادنا على قد ما بتمثل قيود عليهم».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: «محطتش شروط لجواز بنتي، لا قايمة ولا فرضت عليه مهر ولا الكلام ده كله، أنا جوزتها بالطريقة الإسلامية».

آخر أعمال الفنان محمد سليمان

كانت آخر أعمال الفنان محمد سليمان مسلسل «المماليك» الذي عُرض هذا العام، بعيداً عن موسم شهر رمضان 2022، وجسد خلاله دور الصحفي عيسي المعداوي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

مسلسل «المماليك» يُبرز الصراع بين الخير والشر، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، من خلال رجل الأعمال «سالم»، الذي يتورط في أعمال مشبوهة ويتعرض لحادث مروع هو وأسرته أثناء تواجد الفتاة الفقيرة «هند»، بالمصادفة في مكان الحادث ليتحول مسار حياة الفتاة بعد ذلك.