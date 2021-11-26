شائعات الحوادث تطارد نجوم الفن.. أبرزهم «محمد الشرنوبي وجمال سليمان»

تصدر اسم الفنان محمد الشرنوبي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤخرا، بعدما انتشرت صورة له داخل أحد المستشفيات، وهو يتلقى الإسعافات الأولية، قبل دخوله غرفة العمليات، بعد تعرضه لحادث خطير، حيث أحدثت الصورة جدلاً كبيراً بين محبي النجم، كما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد «السوشيال ميديا»، متسائلين حول ماهية صحة تلك الأخبار.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رد الفنان محمد الشرنوبي، على حقيقة ما تم تداوله من صور خلال الساعات الماضية، بالنفي، مشيراً إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الأخبار المنتشرة عارية تماماً من الصحة.

محمد الشرنوبي ينفي تعرضه لحادث خطير

الفنان محمد الشرنوبي، لم يكن الأول الذي تعرض لشائعة حادث خطير، فسبق وأن تعرض عدد من نجوم الفن، لشائعات تعرضهم إلى حوادث، وكان من أبرز هؤلاء النجوم، «جمال سليمان»، الذي أثار الجدل في العام الماضي 2020، بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تعرضه لحادث سيارة.

نجل أحمد السقا ينفي تعرض والده لحادث سير في الساحل

كما تداول رواد السوشيال ميديا خبر تعرض الفنان أحمد السقا، لحادث سير بالساحل، في أغسطس الماضي من العام الجاري 2021، ولكن رد نجله ياسين، بالنفي على ما تم تداوله من أخبار، وطمأن جمهور والده عليه، وذلك من خلال تصريحات سابقة له.

جمال سليمان عن شائعة تعرضه لحادث: الأخبار المتداولة غير صحيحة

ورد الفنان جمال سليمان، على شائعة تعرضه لحادث بالنفي، لافتا إلى أن ما يجري تداوله غير صحيح وأضاف في مداخلة هاتفية له، مع برنامج «المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخولي: «أنا أتفاجأت بعدد كبير من أصدقائي بيتصلوا عليا، عشان يطمنوا على حالتي الصحية».

باسم ياخور

وسبق وأن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اسم الفنان باسم ياخور، بشكل كبير خلال العام الماضي 2020، بعدما أُشيع تعرضه لحادث سير خطير في دبي، أثناء تواجده مع أصدقائه.

وجاء رد الفنان باسم ياخور، على الشائعات، بالنفي، حيث كتب حينها، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا شائعة تعرضي لحادث، شكرا لاهتمامكم ومحبتكم».