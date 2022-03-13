عاجل.. بريطانيا: البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريا عن التجارة العالمية 

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الروسية فرضت حصارا على ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريا عن التجارة العالمية، مشيرة إلى أن البحرية الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا.

يشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.